Политик Мема: Украина получила от Финляндии военную помощь на 4,1 млрд евро

По словам собеседника агентства, Киеву в том числе поставили противокорабельные ракеты, артиллерийские и тяжелые вооружения различного типа, включая бронетехнику и танки Leopard. Кроме того, как указал Мема, по неподтвержденным сообщениям, Хельсинки мог передать ВСУ истребители Hornet, управляемые авиабомбы, противотанковое и зенитное оружие, гранатометы и дроны. «Это значительный объем военной помощи, который вовлекает Финляндию в прокси-войну против России», — указал финский политик.

Финский политик Армандо Мема заявил, что Украина получила от Финляндии военную помощь на 4,1 млрд евро. Об этом он 17 августа рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Киеву в том числе поставили противокорабельные ракеты, артиллерийские и тяжелые вооружения различного типа, включая бронетехнику и танки Leopard.

Кроме того, как указал Мема, по неподтвержденным сообщениям, Хельсинки мог передать ВСУ истребители Hornet, управляемые авиабомбы, противотанковое и зенитное оружие, гранатометы и дроны.

«Это значительный объем военной помощи, который вовлекает Финляндию в прокси-войну против России», — указал финский политик.