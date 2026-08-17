Сотрудник «Рязаньэнерго» отмечен наградой Минэнерго России

Энергетик «Рязаньэнерго» Андрей Николаевич Иголкин удостоен медали II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса». Андрей Николаевич почти четверть века трудится в энергетической отрасли. Начинал свой путь электромонтером по эксплуатации распределительных сетей, работал мастером участка, а в 2013 году стал главным инженером Шацкого района электрических сетей. По его словам, о выбранном пути никогда не жалел. «Главное в профессии — чтобы она нравилась и приносила удовольствие. Мне моя работа нравится», — отметил он.

Энергетик «Рязаньэнерго» Андрей Николаевич Иголкин удостоен медали II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».

Андрей Николаевич почти четверть века трудится в энергетической отрасли. Начинал свой путь электромонтером по эксплуатации распределительных сетей, работал мастером участка, а в 2013 году стал главным инженером Шацкого района электрических сетей. По его словам, о выбранном пути никогда не жалел.

«Главное в профессии — чтобы она нравилась и приносила удовольствие. Мне моя работа нравится», — отметил он.

За годы службы зарекомендовал себя квалифицированным специалистом и грамотным руководителем, способным решать сложные производственные вопросы, а также оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Благодаря его руководству обеспечивается качественное и надежное электроснабжение населения Шацкого округа, а это более 20 тысяч человек.

Иголкин принимает активное участие в общественной жизни коллектива, регулярно повышает уровень своих профессиональных знаний и делится накопленным опытом с молодыми сотрудниками. По его словам, главное для начинающих специалистов — это прежде чем начинать что-то делать, проверить себя и помнить, что ты ответственен не только за свою жизнь, но и за коллег, с которыми работаешь.

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Андрей Николаевич неоднократно поощрялся корпоративными и ведомственными наградами. Новая — еще одно доказательство того, что он на своем месте и делает свою работу хорошо и от души.