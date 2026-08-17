Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
24°
Втр, 18
25°
Срд, 19
21°
ЦБ USD 84.54 0.73 15/08
ЦБ EUR 97.51 0.76 15/08
Нал. USD 85.51 / 85.85 17/08 12:10
Нал. EUR 98.81 / 99.50 17/08 12:10
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 280
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 335
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 654
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 256
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Сотрудник «Рязаньэнерго» отмечен наградой Минэнерго России
Энергетик «Рязаньэнерго» Андрей Николаевич Иголкин удостоен медали II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса». Андрей Николаевич почти четверть века трудится в энергетической отрасли. Начинал свой путь электромонтером по эксплуатации распределительных сетей, работал мастером участка, а в 2013 году стал главным инженером Шацкого района электрических сетей. По его словам, о выбранном пути никогда не жалел. «Главное в профессии — чтобы она нравилась и приносила удовольствие. Мне моя работа нравится», — отметил он.

Энергетик «Рязаньэнерго» Андрей Николаевич Иголкин удостоен медали II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».

Андрей Николаевич почти четверть века трудится в энергетической отрасли. Начинал свой путь электромонтером по эксплуатации распределительных сетей, работал мастером участка, а в 2013 году стал главным инженером Шацкого района электрических сетей. По его словам, о выбранном пути никогда не жалел.

«Главное в профессии — чтобы она нравилась и приносила удовольствие. Мне моя работа нравится», — отметил он.

За годы службы зарекомендовал себя квалифицированным специалистом и грамотным руководителем, способным решать сложные производственные вопросы, а также оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Благодаря его руководству обеспечивается качественное и надежное электроснабжение населения Шацкого округа, а это более 20 тысяч человек.

Иголкин принимает активное участие в общественной жизни коллектива, регулярно повышает уровень своих профессиональных знаний и делится накопленным опытом с молодыми сотрудниками. По его словам, главное для начинающих специалистов — это прежде чем начинать что-то делать, проверить себя и помнить, что ты ответственен не только за свою жизнь, но и за коллег, с которыми работаешь.

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Андрей Николаевич неоднократно поощрялся корпоративными и ведомственными наградами. Новая — еще одно доказательство того, что он на своем месте и делает свою работу хорошо и от души.