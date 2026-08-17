Рязанке грозит штраф до 1 млн рублей за съемку БПЛА

В Рязанской области полиция выявила 22-летнюю жительницу Рязани, которая опубликовала в интернете видео с полетами беспилотников над регионом. По данным полиции, девушка собрала на телефоне видеокадры полетов БПЛА и разместила их в социальной сети. Рязанка признала свою вину. В отношении девушки решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф по этой статье составляет до 1 млн рублей.

В Рязанской области полиция выявила 22-летнюю жительницу Рязани, которая опубликовала в интернете видео с полетами беспилотников над регионом. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, девушка собрала на телефоне видеокадры полетов БПЛА и разместила их в социальной сети. Рязанка признала свою вину.

В регионе действует запрет на съемку и публикацию в СМИ и интернете информации о полетах и последствиях применения беспилотников, если по материалам можно определить их тип, место запуска, траекторию или место атаки. Также запрещено публиковать сведения о работе ПВО и РЭБ и расположении военных и других критически важных объектов.

В отношении девушки решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Максимальный штраф по этой статье составляет до 1 млн рублей.