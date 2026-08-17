Рязанцы пожаловались на большую яму на улице Новоселов

Рязанцы пожаловались на большую яму на улице Новоселов, 37. Об этом сообщили в соцсетях. По словам жителей дыра в земле образовалась давно, в середине весны. Отмечается, что ее засыпали щебенкой, но ситуация не поменялась — машины продолжают объезжать ее. «Рязанцы страдают, а проблема остаётся нерешённой», — говорится в посте. Жители задаются вопросом, сколько еще ждать ремонта.