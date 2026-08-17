Опубликован прогноз погоды на 18 августа в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. Днем осадков не прогнозируют. Регион накроет туман. Ветер будет юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 10…15°С, днем — 23…28°С.