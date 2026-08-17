Около Лесопарка изменят правила парковки

С 25 августа частично запретят остановку автомобилей на участке дороги по Окскому шоссе от пересечения с Окским проездом до входной группы МАУК «Лесопарк». Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Ограничение связано с переносом остановки «Торговый городок» со стороны Городской станции юных натуралистов.

Около Лесопарка изменят правила парковки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 25 августа частично запретят остановку автомобилей на участке дороги по Окскому шоссе от пересечения с Окским проездом до входной группы МАУК «Лесопарк».

Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Ограничение связано с переносом остановки «Торговый городок» со стороны Городской станции юных натуралистов.