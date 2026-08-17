Минтранс опроверг информацию об изменении порядка хранения данных пассажиров

Минтранс России не планирует менять порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Министерство предложило передавать Росстату только обезличенную информацию для мониторинга цен на авиаперевозки и железнодорожные билеты. Это решение прокомментировали в Минтрансе, отметив, что данные о поездках собираются с 2013 года и используются без указания личных данных граждан. В новом проекте приказа Росстат получит доступ к информации о рейсах, маршрутах и количестве пассажиров, но без фамилий и номеров документов.

Минтранс России не планирует менять порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Министерство предложило передавать Росстату только обезличенную информацию для мониторинга цен на авиаперевозки и железнодорожные билеты. Это решение прокомментировали в Минтрансе, отметив, что данные о поездках собираются с 2013 года и используются без указания личных данных граждан.

В новом проекте приказа Росстат получит доступ к информации о рейсах, маршрутах и количестве пассажиров, но без фамилий и номеров документов. Отмечается, что это поможет более точно отслеживать тарифы и составлять статистику. Также планируется уточнить, какие данные перевозчики должны передавать в систему, чтобы избежать «серых зон».

Росстат подтвердил, что будет использовать эти обезличенные данные только для статистики, что позволит улучшить качество информации о ценах и инфляции.