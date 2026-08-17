Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
24°
Втр, 18
25°
Срд, 19
21°
ЦБ USD 85.01 0.47 18/08
ЦБ EUR 98.34 0.83 18/08
Нал. USD 85.76 / 86.25 17/08 18:15
Нал. EUR 99.05 / 99.50 17/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 295
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 445
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 745
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 264
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Минтранс опроверг информацию об изменении порядка хранения данных пассажиров
Минтранс России не планирует менять порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Министерство предложило передавать Росстату только обезличенную информацию для мониторинга цен на авиаперевозки и железнодорожные билеты. Это решение прокомментировали в Минтрансе, отметив, что данные о поездках собираются с 2013 года и используются без указания личных данных граждан. В новом проекте приказа Росстат получит доступ к информации о рейсах, маршрутах и количестве пассажиров, но без фамилий и номеров документов.

Минтранс России не планирует менять порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Министерство предложило передавать Росстату только обезличенную информацию для мониторинга цен на авиаперевозки и железнодорожные билеты. Это решение прокомментировали в Минтрансе, отметив, что данные о поездках собираются с 2013 года и используются без указания личных данных граждан.

В новом проекте приказа Росстат получит доступ к информации о рейсах, маршрутах и количестве пассажиров, но без фамилий и номеров документов. Отмечается, что это поможет более точно отслеживать тарифы и составлять статистику. Также планируется уточнить, какие данные перевозчики должны передавать в систему, чтобы избежать «серых зон».

Росстат подтвердил, что будет использовать эти обезличенные данные только для статистики, что позволит улучшить качество информации о ценах и инфляции.