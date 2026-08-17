Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке Минобороны России по состоянию на 17 августа. Подразделения группировки «Центр» освободили Андреевскую Общину в ДНР, а группировка «Восток» — Новосолошино в Запорожской области. По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих на разных направлениях.

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в сводке Минобороны России по состоянию на 17 августа.

Подразделения группировки «Центр» освободили Андреевскую Общину в ДНР, а группировка «Восток» — Новосолошино в Запорожской области.

По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 1,4 тыс. военнослужащих на разных направлениях.

Наибольшие потери, согласно сводке, пришлись на группировки «Центр» и «Восток» — свыше 390 и более 345 военнослужащих соответственно. Также сообщается об уничтожении техники и вооружения, в том числе танка, бронемашин, артиллерийских установок и РСЗО.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда и 797 беспилотников.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожено более 210,7 тыс. беспилотников, 30 606 танков и других боевых бронированных машин, а также 36 173 орудия полевой артиллерии и миномета.