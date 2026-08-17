Эксперт по ЖКХ рассказал, как найти «услугу-призрак» в платежке

Управляющие компании могут завышать расходы на содержание дома или включать в платежки услуги, которые фактически не оказываются. Как распознать такие нарушения, агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По словам специалиста, один из распространенных способов — «услуги-призраки». Например, в документах указаны уборка или дератизация, однако фактически работы не проводятся.

Управляющие компании могут завышать расходы на содержание дома или включать в платежки услуги, которые фактически не оказываются. Как распознать такие нарушения, агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, один из распространенных способов — «услуги-призраки». Например, в документах указаны уборка или дератизация, однако фактически работы не проводятся.

Чтобы проверить начисления, эксперт советует:

запросить у УК отчет о выполненных работах;

ознакомиться с актами оказанных услуг;

проверить протоколы общих собраний собственников;

сравнить указанные в документах работы с тем, что фактически выполняется в доме.

Дополнительные платежи должны утверждаться общим собранием собственников. При выявлении несоответствий жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию.

По словам Бондаря, переплата с одной квартиры может составлять 50-100 рублей в месяц, однако для целого дома сумма за год может достигать сотен тысяч рублей.