Археологи нашли фрагменты амфоры и замка на Старой Рязани

На Старой Рязани археологи сделали значительные находки, обнаружив фрагменты амфоры, замка и стеклянного браслета, а также неопознанный архитектурный элемент. Об этом сообщили в группе «СТРАЭ РАН». Отмечается, что эти открытия стали продолжением успешной работы экспедиции, в ходе которой ранее были найдены домонгольский крестик, золотоордынская керамика и женское погребение XI века.

На Старой Рязани археологи сделали значительные находки, обнаружив фрагменты амфоры, замка и стеклянного браслета, а также неопознанный архитектурный элемент. Об этом сообщили в группе «СТРАЭ РАН».

Отмечается, что эти открытия стали продолжением успешной работы экспедиции, в ходе которой ранее были найдены домонгольский крестик, золотоордынская керамика и женское погребение XI века.