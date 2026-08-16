В рязанской ОКБ приняли более тысячи пациентов

Всего за отчетный период в приемный покой поступил 1 119 человек. Большинству пациентов — 386 рязанцам — помощь была оказана амбулаторно, после чего они отправились домой. Еще 357 человек были госпитализированы в стационар в плановом порядке. При этом 376 пациентам потребовалась экстренная госпитализация.

Рязанская областная клиническая больница поделилась статистикой обращений за прошедшую неделю. Приемное отделение медучреждения приняло более тысячи человек.

Всего за отчетный период в приемный покой поступил 1 119 человек. Большинству пациентов — 386 рязанцам — помощь была оказана амбулаторно, после чего они отправились домой. Еще 357 человек были госпитализированы в стационар в плановом порядке. При этом 376 пациентам потребовалась экстренная госпитализация.

Врачи назвали самые частые причины обращений. В число наиболее распространенных и тяжелых случаев вошли сосудистые катастрофы — инсульты и инфаркты. Также специалисты регулярно оказывают помощь людям с черепно-мозговыми травмами и переломами. Нередки и экстренные операции при диагнозе «острый живот»: в эту категорию попадают аппендицит, осложнения язвенной болезни и тяжелые приступы гастрита.