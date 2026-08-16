В Рязанской области объявили четвертый класс пожарной опасности

Отмечается, что синоптики предупредили о повышении риска возникновения природных пожаров в регионе 17 августа.

В Рязанской области объявили четвертый класс пожарной опасности. Экстренное предупреждение опубликован она сайте МЧС.

Отмечается, что синоптики предупредили о повышении риска возникновения природных пожаров в регионе 17 августа.

Спасатели призвали жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор и быть осторожными при обращении с огнем на открытых территориях. Если вы стали свидетелем возгорания или задымления, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб: 101 или 112.