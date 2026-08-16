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В Рязани УК наказали за разрушенную крышу
Инспекторы проверили дом № 3 по улице 3-и Бутырки, которым управляет ООО «УК на Маяковского». В ходе осмотра выяснилось, что здание находится в запущенном состоянии. Специалисты зафиксировали поврежденную кровлю, разрушенные межпанельные швы, разбитую отмостку и грязные окна. За игнорирование правил содержания жилья на управляющую организацию составили административный протокол и привлекли к ответственности.

Государственная жилищная инспекция Рязанской области привлекла к ответственности местную управляющую компанию. Поводом стали многочисленные нарушения при содержании многоквартирного дома.

Инспекторы проверили дом № 3 по улице 3-и Бутырки, которым управляет ООО «УК на Маяковского». В ходе осмотра выяснилось, что здание находится в запущенном состоянии. Специалисты зафиксировали поврежденную кровлю, разрушенные межпанельные швы, разбитую отмостку и грязные окна. За игнорирование правил содержания жилья на управляющую организацию составили административный протокол и привлекли к ответственности.

Иллюстративное фото.