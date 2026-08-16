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В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП
Как рассказали подписчики местного паблика, авария случилась 15 августа. Сила столкновения оказалась настолько мощной, что переднюю часть автомобиля смяло, кузов получил механические повреждения. Судя по фото, на месте работали сотрудники ГАИ. На данный момент официальной информации о причинах ДТП и наличии пострадавших нет.

В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП. Информация опубликована в соцсетях.

Как рассказали подписчики местного паблика, авария случилась 15 августа.

Сила столкновения оказалась настолько мощной, что переднюю часть автомобиля смяло, кузов получил механические повреждения.

Судя по фото, на месте работали сотрудники ГАИ.

На данный момент официальной информации о причинах ДТП и наличии пострадавших нет.