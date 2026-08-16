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В одном из заведений на улице Почтовой произошла драка
Отмечается, что конфликт произошел в заведении «Miracle». Как написали очевидцы, напали на бармена. На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин дрались на полу. Потом в драку вмешался третий человек. Видео заканчивается на моменте, как третий бьет с размаху ногой по лицу лежащему человеку. Другие посетители бара пытались разнять драку. Причина конфликта неизвестна. Официальной информации не поступало.

В одном из заведений на улице Почтовой произошла драка. Кадры опубликованы в соцсетях.

Отмечается, что конфликт произошел в заведении «Miracle». Как написали очевидцы, напали на бармена.

На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин дрались на полу. Потом в драку вмешался третий человек. Видео заканчивается на моменте, как третий бьет с размаху ногой по лицу лежащему человеку.

Другие посетители бара пытались разнять драку. Причина конфликта неизвестна. Официальной информации не поступало.