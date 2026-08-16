В одном из заведений на улице Почтовой произошла драка

Отмечается, что конфликт произошел в заведении «Miracle». Как написали очевидцы, напали на бармена. На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин дрались на полу. Потом в драку вмешался третий человек. Видео заканчивается на моменте, как третий бьет с размаху ногой по лицу лежащему человеку. Другие посетители бара пытались разнять драку. Причина конфликта неизвестна. Официальной информации не поступало.