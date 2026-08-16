Рязанка потратила 25 тысяч рублей с найденной банковской карты

В полицию Октябрьского района обратилась 53-летняя рязанка. Женщина рассказала, что потеряла банковскую карту и не успела ее заблокировать. Вскоре ей начали приходить уведомления о списаниях. Общий ущерб составил 25 648 рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя местная жительница, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов. Найдя чужую карту, женщина отправилась за покупками: она расплатилась ею в аптеке, продуктовом и магазине одежды.

В Рязани раскрыли кражу с чужого банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе УМДВ.

В полицию Октябрьского района обратилась 53-летняя рязанка. Женщина рассказала, что потеряла банковскую карту и не успела ее заблокировать. Вскоре ей начали приходить уведомления о списаниях. Общий ущерб составил 25 648 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя местная жительница, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов. Найдя чужую карту, женщина отправилась за покупками: она расплатилась ею в аптеке, продуктовом и магазине одежды.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».