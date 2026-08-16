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Рязанцев предупредили об изменениях в движении поездов до Москвы 17 августа
По информации Telegram-канала «Подслушано Электрички Москвы», в понедельник с 6:30 до 15:30 на станции «Голутвин» будут проводиться работы по замене стрелочных переводов. На период ремонта шесть электричек дальнего следования полностью исключат из расписания. Часть остальных поездов будет следовать по сокращенному маршруту. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время отправления и прибытия рейсов.

17 августа на Казанском направлении Московской железной дороги, по которому следуют электрички до Рязани, пройдут ремонтные работы. В связи с этим в расписание пригородных поездов внесут временные корректировки.

По информации Telegram-канала «Подслушано Электрички Москвы», в понедельник с 6:30 до 15:30 на станции «Голутвин» будут проводиться работы по замене стрелочных переводов.

На период ремонта шесть электричек дальнего следования полностью исключат из расписания. Часть остальных поездов будет следовать по сокращенному маршруту. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время отправления и прибытия рейсов.