Рязанцам рассказали о погоде на 17 августа
В понедельник синоптики ожидают переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +11…+16°С, днем достигнет +22…+27°С.
Рязанцам рассказали о погоде на 17 августа. Прогноз опубликован на сайте регионального МЧС.
В понедельник синоптики ожидают переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до +11…+16°С, днем достигнет +22…+27°С.