Под Рязанью заметили краснокнижную птицу, похожую на киви

По словам специалиста, встреча произошла ночью. Птица прогуливалась по мокрой грунтовой дороге и совершенно не испугалась подъехавшей машины. Орнитолог отметила, что пернатый был занят поиском ужина. После дождя на дорогу выползли черви и жуки, и кроншнеп использовал свой клюв как пинцет, зондируя мягкую землю.

од Рязанью заметили краснокнижную птицу, похожую на киви. Об этом сообщила рязанский орнитолог Алена Фионина.

По словам специалиста, встреча произошла ночью. Птица прогуливалась по мокрой грунтовой дороге и совершенно не испугалась подъехавшей машины.

Орнитолог отметила, что пернатый был занят поиском ужина. После дождя на дорогу выползли черви и жуки, и кроншнеп использовал свой клюв как пинцет, зондируя мягкую землю.

Появление большого кроншнепа на дороге в темное время суток орнитолог объяснила несколькими факторами. Во-первых, сейчас у птиц идет осенняя миграция на зимовку в Западную Европу и Азию, и Окские луга служат для них важнейшим транзитным коридором. Во-вторых, на открытой дороге птице проще заранее заметить хищника, чем в высокой густой траве. А влажная земля после дождя привлекает обилие добычи. Большой кроншнеп занесен в Красные книги России и Рязанской области, поэтому случайная и такая близкая встреча с ним в дикой природе считается огромной удачей.