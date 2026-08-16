Из-за атак БПЛА на склады маркетплейсы попросили выплат из бюджета для бизнеса

Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Ключевым предложением стали прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета, размер которых предлагается рассчитывать исходя из фактического ущерба для предпринимателей. Также в пакет инициатив вошли налоговые отсрочки минимум на полгода, кредитные каникулы, реструктуризация долгов и льготные займы для восстановления бизнеса. Дополнительно ассоциация просит ввести мораторий на проверки пострадавших компаний и расширить систему страхования имущества.

Крупнейшие российские маркетплейсы обратились к правительству с просьбой ввести меры поддержки для предпринимателей. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на ассоциацию цифровых платформ.

Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», направила письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Ключевым предложением стали прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета, размер которых предлагается рассчитывать исходя из фактического ущерба для предпринимателей.

Также в пакет инициатив вошли налоговые отсрочки минимум на полгода, кредитные каникулы, реструктуризация долгов и льготные займы для восстановления бизнеса. Дополнительно ассоциация просит ввести мораторий на проверки пострадавших компаний и расширить систему страхования имущества.

С середины июля логистические объекты Wildberries регулярно подвергаются атакам БПЛА. По оценкам отраслевых ассоциаций, написано в Forbes, от ударов по складам уже пострадали более 400 тысяч селлеров, а общая сумма убытков достигает 600-700 миллиардов рублей.

Напомним, ночью 29 июля над Рязанской областью сбили 45 БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Шесть человек пострадали из-за атаки.

29 июля эвакуировали логистический объект Wildberries в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно перестал принимать поставки.

WB предложил рязанским продавцам обратиться за выплатами к местным властям и представители компании встретились с рязанскими продавцами.

Подробнее об атаке можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.