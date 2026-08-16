Эксперт рассказал о схемах вербовки и обмана рязанцев
Эксперт отметил, что злоумышленники все чаще используют сим-боксы, чтобы маскировать звонки под местные номера. Кроме того, в Рязанской области уже фиксировались случаи, когда украинские спецслужбы привлекали к противоправной деятельности российских несовершеннолетних. По словам эксперта, в зоне особого риска находится молодежь в возрасте от 12 до 22 лет. Стандартная схема начинается с установления контакта и сбора максимальной информации о жертве, которая затем применяется для психологического давления.
Директор координационного центра РГУ имени Есенина Александр Лощинин в эфире телеканала ТКР разъяснил методы работы телефонных мошенников и вербовщиков. Он отметил, что злоумышленники все чаще используют сим-боксы, чтобы маскировать звонки под местные номера. Кроме того, в Рязанской области уже фиксировались случаи, когда украинские спецслужбы привлекали к противоправной деятельности российских несовершеннолетних.
По словам эксперта, в зоне особого риска находится молодежь в возрасте от 12 до 22 лет. Стандартная схема начинается с установления контакта и сбора максимальной информации о жертве, которая затем применяется для психологического давления.
Чтобы не стать жертвой аферистов, Лощинин посоветовал соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в сети: не переходить по подозрительным ссылкам, брать время на обдумывание ситуации и уметь отстаивать личные границы. При возникновении угроз или подозрений необходимо сообщать об этом руководству учебных заведений и в правоохранительные органы.
Фото: скриншот эфира телеканала ТКР.
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