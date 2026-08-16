Аграрии Рязанской области собрали первый миллион тонн зерна

По словам главы региона, на сегодняшний день работы проведены на площади более 231 тысячи гектаров. В полях круглосуточно задействовано около 1200 комбайнов. Аграрии убирают пшеницу, ячмень и рожь, а также собирают урожай гороха и чечевицы.

В Рязанской области уборочная кампания вышла на первый крупный показатель. Местные сельхозпроизводители собрали миллион тонн зерна, сообщил губернатор области Павел Малков.

По словам главы региона, на сегодняшний день работы проведены на площади более 231 тысячи гектаров. В полях круглосуточно задействовано около 1200 комбайнов. Аграрии убирают пшеницу, ячмень и рожь, а также собирают урожай гороха и чечевицы.

Бессменным лидером по объемам сбора остается Сараевский округ, где фермеры уже получили 143 тысячи тонн зерна. Высокие темпы и отличные результаты также демонстрируют хозяйства Милославского, Александро-Невского, Скопинского, Михайловского и Захаровского округов.