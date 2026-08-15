В рязанском садоводстве вырастили тыкву «Тромбон» весом 4 килограмма

В Строителе созрел необычный урожай. Овощ вырастила Наталья Максимова. Как уточнила знакомая садовода, 4 килограмма — это не предел для данного сорта, и плоды могут достигать гораздо больших размеров.