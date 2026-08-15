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В Рязанской области заметили зацеперов
Автор поста сообщил, что кадры сделаны на станции Рыбного. На фото видно подростка, который зацепился за состав грузового поезда. Второй мальчик стоит на платформе. Рязанец призвал родителей объяснять детям, что железная дорога не является местом для игр.

В Рязанской области заметили зацеперов. Фото опубликовано в соцсетях 15 августа.

Автор поста сообщил, что кадры сделаны на станции Рыбного. На фото видно подростка, который зацепился за состав грузового поезда. Второй мальчик стоит на платформе.

Рязанец призвал родителей объяснять детям, что железная дорога не является местом для игр.