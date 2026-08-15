В Рязани мужчина напал на девочку на детской площадке

Как утверждает очевидица, мужчина подошел к ребенку, сидевшему на скамейке, и под предлогом просьбы одолжить мобильный телефон схватил ее за шею и попытался поцеловать. Девочка смогла вырваться, однако мужчина начал ее преследовать. Преследование прекратилось только после того, как на крики о помощи сбежались прохожие. По словам рязанки, сотрудники полиции прибыли на место и задержали подозреваемого. Официальной информации об инциденте не поступало.

В социальных сетях появилось сообщение об инциденте на детской площадке возле дома № 9 по улице 2-е Бутырки. По словам рязанки, неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку.

Как утверждает очевидица, мужчина подошел к ребенку, сидевшему на скамейке, и под предлогом просьбы одолжить мобильный телефон схватил ее за шею и попытался поцеловать. Девочка смогла вырваться, однако мужчина начал ее преследовать. Преследование прекратилось только после того, как на крики о помощи сбежались прохожие.

По словам рязанки, сотрудники полиции прибыли на место и задержали подозреваемого.

Официальной информации об инциденте не поступало.