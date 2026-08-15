В Новосибирском зоопарке у пары пум родились три котенка

После ветеринарного осмотра специалисты установили, что все котята — самки. В настоящее время животные чипированы, находятся под постоянным наблюдением зоологов, питаются исключительно материнским молоком и большую часть времени проводят рядом с ней. Самец Мичиган в воспитании потомства не участвует, что объясняется природными особенностями пум, которые ведут одиночный образ жизни и объединяются только в брачный период. Пара поступила в зоопарк в 2023 году.

В Новосибирском зоопарке у молодой пары пум по кличкам Мичиган и Эри появилось потомство. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на учреждение, три котенка родились 6 июля.

После ветеринарного осмотра специалисты установили, что все котята — самки. В настоящее время животные чипированы, находятся под постоянным наблюдением зоологов, питаются исключительно материнским молоком и большую часть времени проводят рядом с ней. Самец Мичиган в воспитании потомства не участвует, что объясняется природными особенностями пум, которые ведут одиночный образ жизни и объединяются только в брачный период. Пара поступила в зоопарк в 2023 году.

Окрас новорожденных пум отличается от взрослых особей: их шерсть покрыта темными пятнами, на передних и задних конечностях присутствуют полосы, а на хвосте — кольца. По словам сотрудников зоопарка, такой маскировочный узор повышает шансы детенышей на выживание в дикой природе. Возрастные отметины начинают бледнеть к 6-9 месяцам и полностью исчезают к двум годам.

Фото: Новосибирский зоопарк.