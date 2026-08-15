Рязанок предупредили о мужчине, который снимает видео в кабинках туалета ТЦ

«Неизвестный мужчина пытался вести скрытую съемку через перегородку. Когда на него обратили внимание, он испугался и убежал», — написала автор поста. На фото можно увидеть, что на телефоне, который держит в руке неизвестный, включено приложение камеры. Официальной информации об инциденте не поступало.

Рязанок предупредили о мужчине, который снимает видео в кабинках женсокго туалета ТЦ «Премьер». Пост опубликовали в соцсетях.

«Неизвестный мужчина пытался вести скрытую съемку через перегородку. Когда на него обратили внимание, он испугался и убежал», — написала автор поста.

На фото можно увидеть, что на телефоне, который держит в руке неизвестный, включено приложение камеры.

Официальной информации об инциденте не поступало.