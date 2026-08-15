Рязанка показала урожай грибов в Шиловском районе

Девушка прогулялась по лесу в Шиловском районе 14 августа. Она отметила, что количество лисичек сокращается, при этом наблюдается обилие валуев и подгруздков, также встречаются подосиновики. «Ждем осени», — написала рязанка.