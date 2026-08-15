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Павел Малков: Молодое поколение должно знать ратную историю России
Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе торжественных мероприятий, посвященных 648-й годовщине Победы в битве на реке Воже, которые состоялись в Рыбновском муниципальном округе. В их рамках прошел военно-исторический фестиваль, организованный в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Губернатор Павел Малков принял участие в литии во славу русского воинства, которая состоялась возле Стелы в честь Победы на реке Воже. Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Никодим. К мемориалу была возложена Гирлянда Воинской Славы и цветы. Прозвучал Гимн Российской Федерации.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе торжественных мероприятий, посвященных 648-й годовщине Победы в битве на реке Воже, которые состоялись в Рыбновском муниципальном округе. В их рамках прошел военно-исторический фестиваль, организованный в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятия посетили генеральный инспектор Министерства обороны РФ, Герой Российской Федерации Николай Макаров, митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, министр культуры области Екатерина Шуранова, министр территориальной политики Жанна Фомина, председатель комитета инвестиций и туризма Мария Лазарева, руководители Рыбновского округа, Рязанской городской Думы, Центра развития креативных индустрий, Рязанского исторического музея, Общественной палаты региона, курсанты, юнармейцы, многочисленные жители и гости Рязанской области.

Губернатор Павел Малков принял участие в литии во славу русского воинства, которая состоялась возле Стелы в честь Победы на реке Воже. Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Никодим. К мемориалу была возложена Гирлянда Воинской Славы и цветы. Прозвучал Гимн Российской Федерации.

Глава региона подчеркнул большое значение битвы на Воже в истории нашего государства. «Мы с вами находимся на очень знаковом месте. Здесь русское воинство впервые одержало победу над Ордой. Много веков лежит между сегодняшним днём и тем событием, но мы абсолютно всё помним, и все основополагающие принципы остались неизменными: Отечество превыше всего, единство, достоинство, честь. И снова сегодня воины стоят на страже нашей Отчизны, — сказал Павел Малков. — Фестивалю „Битва на Воже“ уже больше двадцати лет, и интерес к нему только растет. Многие приезжают сюда из других регионов. Много семей с детьми — и это особенно важно. Молодое поколение должно знать ратную историю России. Среди них тоже есть будущие герои Отечества».

В рамках празднования очередной годовщины Победы в битве на Воже состоялся военно-исторический фестиваль с масштабной театрализованной реконструкцией исторического боя «Как на древней Вожской земле». В представлении были задействованы одни из лучших профессиональных военно-исторических клубов из Рязани, Москвы, Саратова, Пскова, Белгорода, Тулы и Калуги. Впервые количество участников достигло 170 человек. Были включены выступления конницы.

Также впервые фестиваль проводился в течение двух дней. В частности, накануне уже работала деревня реконструкторов с участием порядка трехсот человек в стилизованных костюмах. Там можно было увидеть жизнь деревень ХIV века, ознакомиться с бытом и ремеслами, научиться делать домашнюю утварь и украшения в старинной технике. Кроме того, работали другие патриотические и исторические интерактивные площадки, творческие, ярмарочные и гастрономические зоны. В том числе были представлены полноконтактные бои в доспехах ХIV века и проводились экскурсии по раскопу. Все желающие могли посетить площадку проекта «Активное долголетие — Здоровая Рязань». Перед гостями фестиваля выступил Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, фольклорные и этно-рок группы.