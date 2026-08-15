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Мэрия Рязани проведет проверку из-за вандализма в парке Серая шейка
Автор поста сообщил, что вечером 8 августа в парке Серая Шейка в Дашково-Песочне неизвестный нанес аэрозольную надпись на стену у стадиона школы № 51, ремонт и шпаклевка которой завершились несколько недель назад. По информации очевидца, инцидент произошел около девяти часов вечера. Молодой человек в панаме с помощью баллончика оставил на поверхности надпись, предположительно, с признанием в любви. На замечание свидетеля и предупреждение о вызове полиции нарушитель не отреагировал и покинул территорию. Автор сообщения отметил, что в парке установлены камеры видеонаблюдения, и выразил надежду, что записи помогут установить личность виновного для последующего привлечения к ответственности.

Мэрия Рязани проведет проверку из-за вандализма в парке Серая шейка. Жалобу на подростка, который разрисовал стену около парка оставили в соцсетях.

Автор поста сообщил, что вечером 8 августа в парке Серая шейка в Дашково-Песочне неизвестный нанес аэрозольную надпись на стену у стадиона школы № 51, ремонт и шпаклевка которой завершились несколько недель назад.

По информации очевидца, инцидент произошел около девяти часов вечера. Молодой человек в панаме с помощью баллончика оставил на поверхности надпись, предположительно, с признанием в любви. На замечание свидетеля и предупреждение о вызове полиции нарушитель не отреагировал и покинул территорию. Автор сообщения отметил, что в парке установлены камеры видеонаблюдения, и выразил надежду, что записи помогут установить личность виновного для последующего привлечения к ответственности.

В администрации города отреагировали на публикацию. В мэрии сообщили, что профильные специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.