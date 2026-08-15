Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение
Отмечается, что по данным синоптиков в ближайший час с сохранением до конца суток 15 августа на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение. Соответствующее оповещение опубликовано на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что по данным синоптиков в ближайший час с сохранением до конца суток 15 августа на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.