Центр Рязани остался без света
Отмечается, что в 15:31 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Без света остались следующие улицы: Соборная площадь; Кремлевский Вал; Новослободская; Соборная; Посадский переулок; Остров поселок; Рабочих; Некрасова; Семинарская; Петрова. «Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей», -написали в РГРЭС
На 10 улицах в Рязани отключили электричество из-за аварии. Об этом сообщили в городских электросетях.
Отмечается, что в 15:31 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Без света остались следующие улицы:
- Соборная площадь;
- Кремлевский Вал;
- Новослободская;
- Соборная;
- Посадский переулок;
- Остров поселок;
- Рабочих;
- Некрасова;
- Семинарская;
- Петрова.
«Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей», -написали в РГРЭС