Центр Рязани остался без света

Отмечается, что в 15:31 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Без света остались следующие улицы: Соборная площадь; Кремлевский Вал; Новослободская; Соборная; Посадский переулок; Остров поселок; Рабочих; Некрасова; Семинарская; Петрова. «Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей», -написали в РГРЭС