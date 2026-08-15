400 м² конопли уничтожили в Рязанской области. Об этом рассказали в региональной полиции 15 августа.
Отмечается, что в течение недели 10 по 14 августа прошла операция «Мак-2026». Сотрудники полиции совместно с участниками муниципальных антинаркотических комиссий уничтожили в регионе 13 очагов дикорастущей конопли.
Очаги обнаружили в Рязани, Клепиковском, Кораблинском, Михайловском, Пителинском, Рыбновском, Рязанском, Ухоловском, Александро-Невском и Ермишинском муниципальных округах.
Самые крупные очаги были в Рязанском и Пителинском округах. Они были площадью 100 м².
«Согласно проведенному исследованию, произраставшие там растения каннабиса являлись наркосодержащими. Для устранения возможности заготовки наркопотребителями сырья для изготовления запрещенных веществ полицейские организовали уничтожение зарослей конопли на общей площади около 400 м2», — отметили в полиции.