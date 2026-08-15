400 м² конопли уничтожили в Рязанской области

Отмечается, что в течение недели 10 по 14 августа прошла операция «Мак-2026». Сотрудники полиции совместно с участниками муниципальных антинаркотических комиссий уничтожили в регионе 13 очагов дикорастущей конопли. Очаги обнаружили в Рязани, Клепиковском, Кораблинском, Михайловском, Пителинском, Рыбновском, Рязанском, Ухоловском, Александро-Невском и Ермишинском муниципальных округах. Самые крупные очаги были в Рязанском и Пителинском округах. Они были площадью 100 м².