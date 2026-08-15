16 августа в Рязанской области ожидается туман

В воскресенье будет переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром будет туманно. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 7…12°С, днем воздух прогреется до 20…25°С.