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16 августа в Рязанской области ожидается туман
В воскресенье будет переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром будет туманно. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 7…12°С, днем воздух прогреется до 20…25°С.

16 августа в Рязанской области ожидается туман. Прогноз погоды опубликовали на сайте МЧС .

В воскресенье будет переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром будет туманно.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 7…12°С, днем воздух прогреется до 20…25°С.