Жителя Рязанской области отправили под суд из-за долга по алиментам в 350 тысяч

Прокурор Кораблинского района утвердил обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя города Кораблино, обвиняемого в уклонении от уплаты алиментов. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за игнорирование своих родительских обязанностей, однако решение суда о необходимости содержать несовершеннолетнего сына осталось лишь на бумаге. В результате его бездействия общая сумма задолженности по алиментам превысила 350 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Прокурор Кораблинского района утвердил обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя города Кораблино, обвиняемого в уклонении от уплаты алиментов. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за игнорирование своих родительских обязанностей, однако решение суда о необходимости содержать несовершеннолетнего сына осталось лишь на бумаге. В результате его бездействия общая сумма задолженности по алиментам превысила 350 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.