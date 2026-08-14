Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
17°
Сбт, 15
19°
Вск, 16
23°
ЦБ USD 84.54 0.73 15/08
ЦБ EUR 97.51 0.76 15/08
Нал. USD 84.85 / 85.15 14/08 18:15
Нал. EUR 98.18 / 97.90 14/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 075
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 827
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 296
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 141
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
За 2026 год за незаконную торговлю оштрафовали свыше 1300 рязанцев
С начала 2026 года в Рязани 1 323 человека привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах. Об этом сообщили на сайте администрации города. Общая сумма штрафов составила 3 583 800 рублей. Рязанцам напомнили, что, в соответствии с местным законом, штрафы для граждан варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Также предусмотрены предупреждения и меньшие штрафы за незаконную торговлю.

С начала 2026 года в Рязани 1 323 человека привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Общая сумма штрафов составила 3 миллиона 583 тысячи 800 рублей.

Рязанцам напомнили, что, в соответствии с местным законом, штрафы для граждан варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Также предусмотрены предупреждения и меньшие штрафы за незаконную торговлю.