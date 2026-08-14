За 2026 год за незаконную торговлю оштрафовали свыше 1300 рязанцев

С начала 2026 года в Рязани 1 323 человека привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах. Об этом сообщили на сайте администрации города. Общая сумма штрафов составила 3 583 800 рублей. Рязанцам напомнили, что, в соответствии с местным законом, штрафы для граждан варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Также предусмотрены предупреждения и меньшие штрафы за незаконную торговлю.

С начала 2026 года в Рязани 1 323 человека привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Общая сумма штрафов составила 3 миллиона 583 тысячи 800 рублей.

Рязанцам напомнили, что, в соответствии с местным законом, штрафы для граждан варьируются от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Также предусмотрены предупреждения и меньшие штрафы за незаконную торговлю.