ВС РФ поразили резервуар с топливом для ВСУ в порту Одессы

ВС РФ продолжили бить по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены: в порту Одесса — резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ; в порту Южный — склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ.