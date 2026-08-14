Врачи БСМП освоили новую методику лечения варикозного расширения вен малого таза. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Методика называется «Эмболизация». Отмечается, что теперь жительницы региона смогут получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы области.
«Это малоинвазивная эндоваскулярная операция: пораженных вен врачи достигают через прокол в локтевом сгибе. Под рентген‑контролем врач подводит катетер к нужным сосудам и с помощью специальных микроспиралей перекрывает патологически изменённые вены», — объяснили в минздраве.
Там добавили, что варикозное расширение вен малого таза — распространённая проблема: с ней сталкивается до 15% женщин репродуктивного возраста, а у жительниц с тремя и более родами риск возрастает до 50%.
Уточняется, что заболевание вызывает хронические тазовые боли и может приводить к серьёзным осложнениям, включая кровотечения. Раньше пациенткам приходилось либо соглашаться на открытые операции с долгим восстановлением, либо ехать за помощью в федеральные центры.
В министерстве перечислили преимущества новой методики:
- операция малотравматична — без разрезов брюшной полости;
- пациенток выписывают уже на следующий день;
- у более чем 80% женщин боли значительно уменьшаются или исчезают полностью;
- сохраняется репродуктивная функция.
На счету команды БСМП насчитывается уже пять успешных операций по эмболизации яичниковых вен — все пациентки выписаны.
«Особенно показателен один случай: врачи экстренно помогли пациентке с сочетанной патологией и кровотечением — и сделали это без травматичных разрезов», — говорится в сообщении.
Фото в галерее: группа рязанского минздрава в «ВК».