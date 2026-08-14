Врачи БСМП освоили новую методику лечения варикозного расширения вен малого таза

Методика называется «Эмболизация». Отмечается, что теперь жительницы региона смогут получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы области. «Это малоинвазивная эндоваскулярная операция: пораженных вен врачи достигают через прокол в локтевом сгибе. Под рентген‑контролем врач подводит катетер к нужным сосудам и с помощью специальных микроспиралей перекрывает патологически изменённые вены», — объяснили в минздраве.

Врачи БСМП освоили новую методику лечения варикозного расширения вен малого таза. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Методика называется «Эмболизация». Отмечается, что теперь жительницы региона смогут получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы области.

«Это малоинвазивная эндоваскулярная операция: пораженных вен врачи достигают через прокол в локтевом сгибе. Под рентген‑контролем врач подводит катетер к нужным сосудам и с помощью специальных микроспиралей перекрывает патологически изменённые вены», — объяснили в минздраве.

Там добавили, что варикозное расширение вен малого таза — распространённая проблема: с ней сталкивается до 15% женщин репродуктивного возраста, а у жительниц с тремя и более родами риск возрастает до 50%.

Уточняется, что заболевание вызывает хронические тазовые боли и может приводить к серьёзным осложнениям, включая кровотечения. Раньше пациенткам приходилось либо соглашаться на открытые операции с долгим восстановлением, либо ехать за помощью в федеральные центры.

В министерстве перечислили преимущества новой методики:

операция малотравматична — без разрезов брюшной полости;

пациенток выписывают уже на следующий день;

у более чем 80% женщин боли значительно уменьшаются или исчезают полностью;

сохраняется репродуктивная функция.

На счету команды БСМП насчитывается уже пять успешных операций по эмболизации яичниковых вен — все пациентки выписаны.

«Особенно показателен один случай: врачи экстренно помогли пациентке с сочетанной патологией и кровотечением — и сделали это без травматичных разрезов», — говорится в сообщении.

Фото в галерее: группа рязанского минздрава в «ВК».