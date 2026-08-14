Восемь ЖК Рязани получили доступ к гигабитной сети домашнего интернета МТС

МТС расширила гигабитную сеть в Рязани, предоставив доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной для более чем шести тысяч рязанских семей в различных районах города. Специалисты компании построили гигабитную сеть в восьми многоквартирных жилых комплексах, среди которых ЖК «Чапаев», «Северный», «Юный», ЖК «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» в Дядьково.

МТС расширила гигабитную сеть в Рязани, предоставив доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной для более чем шести тысяч рязанских семей в различных районах города. Специалисты компании построили гигабитную сеть в восьми многоквартирных жилых комплексах, среди которых ЖК «Чапаев», «Северный», «Юный», ЖК «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» в Дядьково.

Теперь жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большим количеством устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, а также удаленно учиться, работать и общаться по домашней сети Wi-Fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие современные решения.

«Расширение гигабитной сети в рязанских новостройках — это наш вклад в создание современной цифровой инфраструктуры города. Мы понимаем, что для жителей новых районов высокоскоростной интернет становится обязательным условием для комфортной работы, учебы и досуга. Поэтому с начала этого года мы построили новую сеть для шести тысяч рязанских семей и продолжаем эту планомерную работу», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.