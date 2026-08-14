В Рязанской области житель незаконно зарегистрировал участок в береговой полосе

В Ермишинском районе прокуратура обнаружила, что гражданин незаконно зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 4000 кв. м. Участок предназначен для строительства торгового центра, но находится в береговой полосе реки Ермишь, что нарушает закон. Прокуратура подала иск в Кадомский районный суд, требуя от владельца провести межевые работы, чтобы исключить часть земли, занимаемой береговой полосой, из его участка. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и теперь исполнение решения находится под контролем.

В Ермишинском районе прокуратура обнаружила, что гражданин незаконно зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 4000 кв. м. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Участок предназначен для строительства торгового центра, но находится в береговой полосе реки Ермишь, что нарушает закон.

Прокуратура подала иск в Кадомский районный суд, требуя от владельца провести межевые работы, чтобы исключить часть земли, занимаемой береговой полосой, из его участка. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и теперь исполнение решения находится под контролем.