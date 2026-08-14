В Рязанской области за год собрали более 549 тонн меда

В хозяйствах всех категорий Рязанской области в 2025 году собрали 549,2 тонны меда. Об этом сообщает Рязаньстат. Основная часть продукции приходится на личные подсобные хозяйства населения — их доля составила 95% от общего объема. За последние десять лет объемы производства меда в Рязанской области заметно менялись. Минимальный показатель за этот период зафиксировали в 2018 году — 310 тонн, а максимальный — в 2023 году, когда с рязанских пасек собрали 601 тонну меда.

В хозяйствах всех категорий Рязанской области в 2025 году собрали 549,2 тонны меда. Об этом сообщает Рязаньстат.

Основная часть продукции приходится на личные подсобные хозяйства населения — их доля составила 95% от общего объема.

За последние десять лет объемы производства меда в Рязанской области заметно менялись. Минимальный показатель за этот период зафиксировали в 2018 году — 310 тонн, а максимальный — в 2023 году, когда с рязанских пасек собрали 601 тонну меда.

Среди регионов Центрального федерального округа лидером по производству меда в хозяйствах всех категорий стала Воронежская область. Меньше всего меда произвели в Ярославской области.