В Рязанской области стартовали рейды ГАИ

В пятницу, 14 августа, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В ГАИ напомнили, что за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила и избегать нарушений.