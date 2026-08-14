Парламентарии поддержали инициативу о введении в регионе запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина

В пятницу, 14 августа, в Рязани состоялся круглый стол на тему: «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них». К обсуждению были приглашены представители органов власти, медицинских учреждений, общественных и молодежных организаций, эксперты. От Рязанской областной Думы участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя Александр Шевырев, вице-спикер Николай Макариков, председатель Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Владислав Фролов, парламентарии Елена Синица, Сергей Кукушкин и Сергей Орлов, сообщили в облдуме.

В пятницу, 14 августа, в Рязани состоялся круглый стол на тему: «О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них». К обсуждению были приглашены представители органов власти, медицинских учреждений, общественных и молодежных организаций, эксперты. От Рязанской областной Думы участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя Александр Шевырев, вице-спикер Николай Макариков, председатель Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Владислав Фролов, парламентарии Елена Синица, Сергей Кукушкин и Сергей Орлов, сообщили в облдуме.

Модератором дискуссии выступил ректор Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Роман Калинин. Приветствуя участников мероприятия, он подчеркнул, что необходимость широкого обсуждения проблемы сохранения здоровья будущих поколений на фоне стремительного развития вейп-индустрии и роста теневого рынка назрела давно. Он также напомнил о том, что в начале июня депутаты Госдумы единогласно поддержали закон, наделяющий регионы правом вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, известных как вейпы. Согласно принятому документу, экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. После этого законодатели и эксперты проанализируют достигнутый эффект в тех регионах, которые воспользуются предоставленной возможностью и установят запрет.

О негативных последствиях использования вейпов для физического и ментального здоровья подробно рассказали практикующие пульмонологи, психиатры и психологи. Свою обеспокоенность широким распространением использования электронных систем доставки никотина, особенно в среде несовершеннолетних, также высказали представители общественных организаций, молодежных движений и министерства здравоохранения региона. При этом все присутствующие сошлись во мнении, что необходимо воспользоваться предоставленным федеральным центром правом и на законодательном уровне установить полный запрет на розничную продажу с 1 марта 2027 года.

«Депутатский корпус Рязанской областной Думы уже работает в этом направлении. Перед принятием закона нам было важно услышать мнение экспертов, представителей медицинского сообщества и, конечно, саму молодежь. И, хочу подчеркнуть, что мнение единое — запретить, никаких полумер. В ближайшее время мы проработаем все нюансы, документ будет принят, — заверил собравшихся первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев. — Но хочу обратить внимание на то, что принять закон легче, чем его исполнить, поэтому дальше всем нам предстоит очень большая и сложная работа по реализации этой социально значимой инициативы. К этой деятельности, безусловно, должны подключать надзорные органы, чтобы быстро навести порядок в этой сфере».

Предложения, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут переданы в Рязанскую областную Думу. Все поступившие инициативы, а также законодательный опыт коллег из других субъектов страны парламентарии изучат при детальной проработке соответствующего регионального закона.