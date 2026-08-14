В Рязани за неделю в детский травмпункт обратились более 250 детей

За неделю с 8 по 14 августа в детский травматологический пункт поступили дети с различными травмами. Об этом сообщили в ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой. Медики зарегистрировали 95 переломов, 126 ушибов и растяжений, 21 случай укусов животных, 9 черепно-мозговых травм, 5 травм в результате ДТП и 1 ожог. Всего за неделю зафиксировали 257 обращений.

За неделю с 8 по 14 августа в детский травматологический пункт поступили дети с различными травмами. Об этом сообщили в ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.

Медики зарегистрировали 95 переломов, 126 ушибов и растяжений, 21 случай укусов животных, 9 черепно-мозговых травм, 5 травм в результате ДТП и 1 ожог.

Всего за неделю зафиксировали 257 обращений.

Фото: ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой.