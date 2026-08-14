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В Рязани перенесли дату включения горячей воды по нескольким адресам
В Рязани перенесли срок восстановления горячего водоснабжения из-за увеличения объема работ по капитальному ремонту тепловых сетей на улице Зубковой. Об этом сообщили в МУП «РМПТС». Горячую воду планировали включить 15 августа, однако теперь подачу перенесли на 17 августа. Задержка коснется следующих адресов: улица Зубковой, дома 26, 26 к. 1, 28, 28 к. 1; улица Новоселов, дома 44, 46, 48, 48 к. 1, 48 к. 2, 48 к. 3; школа № 71; детские сады № 157 и № 7.

В Рязани перенесли срок восстановления горячего водоснабжения из-за увеличения объема работ по капитальному ремонту тепловых сетей на улице Зубковой. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Горячую воду планировали включить 15 августа, однако теперь подачу перенесли на 17 августа.

Ремонт проводится в рамках подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2026-2027 годов. Специалисты ремонтируют участок протяженностью 322 погонных метра.

Задержка коснется следующих адресов:

  • улица Зубковой, дома 26, 26 к. 1, 28, 28 к. 1;
  • улица Новоселов, дома 44, 46, 48, 48 к. 1, 48 к. 2, 48 к. 3;
  • школа № 71;
  • детские сады № 157 и № 7.

Уточнить информацию о ходе работ можно в диспетчерской службе МУП «РМПТС» по телефону 55-05-86.