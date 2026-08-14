В Рязани оштрафовали почти 4 тысячи нарушителей за парковку на газонах

С начала года в Рязани 3 888 человек получили штрафы за неправильную парковку автомобилей на газонах, цветниках и детских площадках. Об этом сообщили на сайте администрации города. Общая сумма штрафов составила почти 5 миллионов рублей, из которых 570 тысяч рублей заплатили 57 юридических лиц. За повторные нарушения наказаны 234 человека, которые должны выплатить штрафы на сумму 783 тысячи рублей. Согласно закону Рязанской области, за парковку на зеленых территориях гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются.

С начала года в Рязани 3 888 человек получили штрафы за неправильную парковку автомобилей на газонах, цветниках и детских площадках. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Общая сумма штрафов составила почти 5 миллионов рублей, из которых 570 тысяч рублей заплатили 57 юридических лиц. За повторные нарушения наказаны 234 человека, которые должны выплатить штрафы на сумму 783 тысячи рублей.

Согласно закону Рязанской области, за парковку на зеленых территориях гражданам грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 10 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются.