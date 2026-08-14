В Рязани несколько улиц остались без электричества

В 19:15 из-за технологического нарушения отключилось электричество на нескольких улицах Рязани. Об этом сообщили в РГРЭС. Свет пропал по адресам: Интернациональная; Станкозаводская; Бирюзова; Весенняя (Канищево); Полевая (Канищево); Садовая (Канищево); Чапаева (Канищево); Школьная (Канищево).