В Рязани несколько улиц остались без электричества
В 19:15 из-за технологического нарушения отключилось электричество на нескольких улицах Рязани. Об этом сообщили в РГРЭС. Свет пропал по адресам: Интернациональная; Станкозаводская; Бирюзова; Весенняя (Канищево); Полевая (Канищево); Садовая (Канищево); Чапаева (Канищево); Школьная (Канищево).
В 19:15 из-за технологического нарушения отключилось электричество на нескольких улицах Рязани. Об этом сообщили в РГРЭС.
Свет пропал по адресам:
- Интернациональная;
- Станкозаводская;
- Бирюзова;
- Весенняя (Канищево);
- Полевая (Канищево);
- Садовая (Канищево);
- Чапаева (Канищево);
- Школьная (Канищево).
Сейчас бригада локализует поврежденный участок сети и работает над восстановлением электроснабжения.
По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55-01-12.