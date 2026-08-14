В Рязани курьер на электровелосипеде врезался в машину

Фото редакции РЗН.инфо прислали читатели. Авария произошла на Московском шоссе, около отделения Соцфонда. Известно, что курьер врезался на электровелосипеде в черный легковой автомобиль. По словам очевидцев, скорая не приезжала. На месте работали сотрудники ДПС.