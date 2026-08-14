В Рязани 37-летняя женщина перебрала с алкоголем и слегла с инсультом

Как указано в публикации, супруг обнаружил женщину дома без сознания и вызвал скорую помощь. Медики заподозрили инсульт и доставили 37-летнюю пациентку в ОКБ. При сборе анамнеза выяснилось, что женщина накануне перебрала с алкоголем. Отмечается, что она не соблюдала рекомендации терапевта. Кроме того, врачи узнали, что в последние годы пациентка не обращалась в поликлинику и не проходила диспансеризацию. Также она курила. По словам заведующего отделением Олега Сорокина, рязанку подготовили к тромболизису — методике, которая способна возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга.

В Рязани у 37-летней женщины случился инсульт. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Как указано в публикации, супруг обнаружил женщину дома без сознания и вызвал скорую помощь. Медики заподозрили инсульт и доставили 37-летнюю пациентку в ОКБ.

При сборе анамнеза выяснилось, что женщина накануне перебрала с алкоголем. Отмечается, что она не соблюдала рекомендации терапевта. Кроме того, врачи узнали, что в последние годы пациентка не обращалась в поликлинику и не проходила диспансеризацию. Также она курила.

По словам заведующего отделением Олега Сорокина, рязанку подготовили к тромболизису — методике, которая способна возобновить кровоток и уберечь клетки головного мозга. Но ее эффективность возможна только в короткий промежуток времени после начала приступа.

«Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — пояснил врач.

Инсульт прошел без последствий. Пациентку выписали.