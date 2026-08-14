В Рязани 12-летний мальчик упал в котлован на стройке, у него сломана челюсть

5 августа 12‑летний мальчик упал в неогороженный котлован на стройке в Роще. У него сотрясение мозга и сломана челюсть. Мать ребёнка, Наталья, рассказала РЗН.инфо, что её сын Санжар не получил должного лечения спустя 10 дней после происшествия из‑за отпуска челюстно‑лицевого хирурга.

5 августа 12‑летний мальчик упал в неогороженный котлован на стройке в Роще. У него сотрясение мозга и сломана челюсть. Мать ребёнка, Наталья, рассказала РЗН.инфо, что её сын Санжар не получил должного лечения спустя 10 дней после происшествия из‑за отпуска челюстно‑лицевого хирурга.

По словам женщины, инцидент произошёл, когда ребёнок проезжал на велосипеде мимо стройплощадки у ТЦ «Ёж» на улице 7‑я Линия. Навстречу ему шла группа из четырёх подростков — они ударили по переднему колесу, после чего Санжар вместе с велосипедом упал в котлован и потерял сознание. Судя по фото с места происшествия, на стройплощадку есть открытый доступ, а котлован огорожен только сигнальной лентой.

После потери сознания мальчик смог самостоятельно выбраться из ямы и дойти до дома. Наталья вызвала скорую помощь. Ребёнка отвезли в детскую областную клиническую больницу. Согласно выписке из ОДКБ, которая есть в распоряжении редакции, мальчик получил двусторонний перелом нижней челюсти и сотрясение головного мозга. В приёмном покое ему наложили 8 швов на челюсть, однако компьютерную томографию сделали только спустя 6 часов после поступления. КТ установила, что ребёнок получил «перелом правого мыщелкового отростка с угловой деформацией и смещением головки книзу и медиально и головки нижней челюсти слева без смещения».

Наталья была вынуждена оставить сына в больнице, потому что дома у неё остались малолетние дети. На следующий день, 6 августа, мать не пускали к сыну, ссылаясь на ковидные ограничения. По телефону мальчик жаловался, что его не кормили. Когда еду наконец принесли, он мог только пить чай через трубочку и есть рис по зёрнышку. Мать пострадавшего рассказала, что на вопрос Санжара, как ему есть со сломанной челюстью, медицинский сотрудник сказал: «Ничего, не развалишься, поешь».

В выходные Наталью пропустили в палату к сыну, но информацию от врачей она так и не получила. Санжару наложили челюстную шину и выписали домой без назначенного лечения, направив в детскую стоматологию № 1.

Мальчику нужна операция. Вариантом для лечения его семья считает госпитализацию в московской ОДКБ. Пока это сделать можно только платно, рассказала Наталья, но средств не хватит.

«Но направление на лечение по ОМС нам не выдают. Аргументируют тем, что их челюстно‑лицевой хирург скоро вернётся из отпуска. В стоматологии Санжару установили капу и сказали ждать 17 августа. Таким образом, спустя почти две недели после травмы мой мальчик не получал должного лечения», — считает мать мальчика.

13 августа Наталья Кенжаева самостоятельно пришла в РОВД по Железнодорожному району и написала заявление по факту случившегося.

Редакция РЗН.инфо получила комментарий УМВД по инциденту.

«По факту получения телесных повреждений несовершеннолетним проводится проверка», — рассказали в пресс-службе полиции.

Редакция РЗН.инфо направила официальный запрос в минздрав региона с просьбой прокомментировать действия учреждений и их сотрудников.